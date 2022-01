Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si aliatii lor sunt pregatite sa discute cu Rusia în cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de rachete în regiune, a declarat sâmbata o înalta oficialitate din administratia americana,…

- Președintele din Kazahstan a anunțat ca acceptat demisia, care survine la cateva ore dupa declararea starii de urgența in mai multe zone ale țarii. Protestele au izbucnit in Kazahstan dupa ce s-a dublat prețul gazului natural lichefiat, principala sursa de carburanți pentru mașini. Manifestațiile au…

- Președintele american Joe Biden l-a asigurat duminica pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, intr-un apel telefonic, ca Statele Unite și aliații sai 'vor raspunde energic' daca Rusia invadeaza Ucraina, informeaza AFP. Purtatoarea de cuvint a Casei Albe, Jen Psaki, a mai spus ca președintele…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca demisia ministrului Cercetarii, Florin Roman, reprezinta un lucru normal si a subliniat faptul ca persoanele publice trebuie sa inteleaga ca "politica nu e balet" si ca au nevoie sa se autoevalueze atunci cand accepta sa ocupe o functie in Guvern.…

- Președintele american Joe Biden intenționeaza sa candideze pentru al doilea mandat in 2024, a anunțat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, conform Reuters. Biden, in varsta de 79 de ani, este cel mai in varsta președinte al Statelor Unite, fapt ce a alimentat speculațiile ca el va prefera…

- Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat ca ii va transfera temporar prerogativele prezidențiale vicepreședintelui SUA, Kamala Harris.Joe Biden va fi sub anestezie pentru o colonoscopie de rutina, a declarat reporterilor Jen Psaki, secretarul de presa al Casei Albe, noteaza CNN.Anestezia este o procedura…

- Presedintele american Joe Biden a fost testat negativ la coronavirus duminica, a declarat luni o purtatoare de cuvant a Casei Albe. Anunțul vine dupa ce Jen Psaki, purtatoarea de cuvant a președintelui american, a fost confirmata pozitiv cu coronavirus, informeaza Digi24.ro.

