- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a calificat gafa lui Joe Biden, care l-a prezentat joi ca ”presedintele Putin” in timpul Summitului aniversar al NATO de la Washington, drept o ”eroare care poate fi uitata”. ”Este o eroare. Cred ca Statele Unite i-au sustinut mult pe ucraineni. Putem uita…

- Președintele american Joe Biden l-a numit pe Volodimir Zelenski „președintele Putin”, intr-o declarație despre susținerea Ucrainei, la Summitul NATO 2024 din Washington. Biden a facut aceasta greșeala in timpul unei ceremonii alaturi de Zelenski, in ultima zi a summitului NATO de la Washington. Aceasta…

- Rezultatele slabe ale președintelui Joe Biden la dezbaterea cu Donald Trump i-au determinat pe unii membri ai partidului sau sa inceapa sa se intrebe daca ar trebui sa fie inlocuit in cursa pentru Casa AlbaC. Surse din cadrul Partidului Democrat au declarat pentru BBC ca exista panica și confuzie in…

- Președintele SUA Joe Biden a avut momente de incoerența și a aratat slabiciune fizica in timpul primei dezbateri televizate de joi seara, care l-a pus fața in fața cu fostul președinte Donald Trump. Acest aspect a fost remarcat și de observatorii independenți, reprezentand un element de atac pentru…

- Aliații NATO l-au ales, miercuri, pe prim-ministrul olandez Mark Rutte drept urmatorul șef al NATO. Ambasadorii statelor membre au oficializat aceasta numire in timpul unei reuniuni a Consiliului Atlanticului de Nord, forul de decizie politica al NATO, realteaza AFP. Numirea lui Rutte a devenit o formalitate…

- Proporția americanilor care spun ca nu ii susțin nici pe Joe Biden, nici pe Donald Trump a atins un nivel istoric și reprezinta un sfert din electorat, potrivit unei noi analize a Pew Research Center, citate de Bloomberg. Cei numiți ”double-haters” sunt aproape de doua ori mai mulți decat in momentul…

- Majoritatea americanilor aproba verdictul de condamnare a lui Donald Trump, insa cei care sunt neafiliați politic și republicanii susțin ca acesta nu ar trebui sa se retraga din campania pentru alegerile din noiembrie, cand va candida impotriva actualului președinte Joe Biden. Un sondaj de opinie publicat…

- Nivelul de violența al discursurilor a atins cote maxime in SUA, dupa condamnarea penala a fostului președinte Donald Trump. Taberele sunt oricum bine delimitate intre republicani și democrați, in contextul anului electoral – in noiembrie Joe Biden și Trump vor concura din nou in alegeri. Apariția din…