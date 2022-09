Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat ca trupele americane vor apara Taiwanul daca insula este invadata de China, o declaratie care ar urma sa provoace din nou furia Beijingului, noteaza AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat joi, in cadrul unei intrevederi cu omologul sau chinez, Xi Jinping, tentativele occidentale de a crea "o lume unipolara". Putin a salutat "pozitia echilibrata" a Beijingului cu privire la Ucraina.

- Președintele SUA, Joe Biden, a promulgat marți o lege care prevede acordarea de stimulente in valoare de miliarde de dolari pentru industria naționala a semiconductorilor și finanțarea cercetarii științifice care, potrivit susținatorilor, va contribui la creșterea competitivitații SUA și la rezolvarea…

- Armata Taiwanului a inceput marti un exercitiu de artilerie cu munitie reala simuland apararea insulei impotriva unui atac al Chinei, in urma manevrelor militare extinse in vecinatate ale Beijingului, a constatat la fata locului un corespondent al agentiei France Presse.

- Cuprul este vazut ca un indicator principal al sanatatii economice datorita utilizarii sale in multe sectoare. In acest moment, preturile sunt in scadere, desi exista putine indicii ca cererea ar scadea brusc sau ca oferta ar cresteputernuc, a spus Daniel Hynes de la ANZ. ”De fapt, este exact opusul…