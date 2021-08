Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat ca este gata sa mentina fortele americane la Kabul si dupa 31 august, daca toti cetatenii americani care se afla inca in tara nu sunt evacuati pana atunci, potrivit unui extras dintr-un interviu difuzat miercuri de canalul ABC, relateaza AFP. "Vom stabili in…

- Președintele Joe Biden susține luni la Casa Alba un discurs în care se adreseaza americanilor despre situația dezastruoasa din Afganistan dupa ce talibanii au cucerit capitala Kabul, preluând controlul total asupra țarii.Mii de civili disperați au luat cu asalt aeroportul din Kabul…

- Fortele armate germane au trimis un avion de transport A400M in Afganistan pentru a ajuta la evacuarea cetatenilor germani si a angajatilor locali afgani, transmite DPA. Avionul a decolat luni de la baza aeriana Wunstorf, din landul Saxonia Inferioara, cu destinatia Kabul. Potrivit unor surse din domeniul…

- Presedintele Ashraf Ghani le-a cerut duminica fortelor de securitate afgane sa garanteze „securitatea tuturor cetatenilor” mentinand ordinea publica in Kabul, in contextul in care talibanii sunt pe punctul de a prelua puterea in Afganistan, transmite AFP. „Am ordonat fortelor de securitate (…) sa garanteze…

- Militari americani au ajuns la Kabul pentru a evacua personalul diplomatic al ambasadei și afgani care au sprijinit armata americana și sunt eligibili pentru viza. La ambasada se distrug elemente simbolice care ar putea ajunge in mana talibanilor. Aceștia avanseaza rapid spre capitala.

- Fortele armate germane au inceput pregatirile pentru evacuarea in siguranta din Afganistan a cetatenilor germani, au declarat sambata pentru DPA surse militare din Germania. Masura autorizarii misiunii armatei germane ar urma sa treaca rapid prin parlament, astfel ca militarii ar putea fi…