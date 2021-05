Stiri pe aceeasi tema

- Conform Agerpres , liderul de la Casa Alba si-a exprimat, de asemenea, ingrijorarea cu privire la "siguranta jurnalistilor" dupa ce o lovitura israeliana a distrus o cladire-turn cu 13 etaje din Gaza care adapostea mai multe media internationale, inclusiv sediul agentiei americane AP, potrivit unui…

- Presedintele american Joe Biden si-a exprimat sambata profunda sa ingrijorare cu privire la continuarea escaladarii violentei, reafirmandu-si sprijinul pentru "dreptul Israelului de a se apara impotriva atacurilor cu rachete ale Hamas", intr-un dialog telefonic cu premierul israelian Benjamin Netanyahu,…

- Republicanii i-au cerut joi presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, sa puna capat negocierilor actuale vizand resuscitarea acordului nuclear cu Iranul, ei invocand o legatura intre acesta si tirurile de rachete ale Hamas impotriva Israelului, informeaza AFP. 'Avand in vedere atacurile…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a transmis sprijinul sau ferm pentru securitatea Israelului și pentru „dreptul Israelului de a se apara”, dupa raidurile și violențele din ultimele zile in care au fost uciși oameni in Israel și in Fașia Gaza, in cadrul unei convorbiri pe care a avut-o…

- Reprezentantul aripii militante a mișcarii Hamas in Fașia Gaza, Abu Ubaydah, a chemat la o revolta, informeaza agenția Interfax. „Brigazile al-Qassam (brigazile Isaddin al-Qassam - aripa de lupta din Hamas) sunt deja aproape de tine, iși deseneaza o harta a patriei lor cu rachetele lor și…

- O ploaie de 130 de rachete lansata de Hamas a lovit Tel Aviv și imprejurimile sale, marți seara, la o zi dupa ce forțele aeriene israeliene au distrus o cladire de 10 etaje in care iși aveau birourile lideri islamiști palestinieni. In noaptea de miercuri atacurile au continuat iar armata israeliana…

- Statele Unite au condamnat luni ''cat mai ferm posibil tirurile cu rachete ale Hamas'' impotriva Israelului, denuntand o ''escaladare inacceptabila'' si lansand tuturor partilor un apel la ''calm'' si la ''dezescaladarea tensiunilor'',…