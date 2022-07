Stiri pe aceeasi tema

- Biden vrea sa-i convinga pe arabi. Președintele SUA este intr-un turneu in Orientul Mijlociu, iar punctul cel mai important al vizitei va fi in Arabia Saudita. Planul lui Joe Biden include negocieri cu Arabia Saudita pentru a crește producția de petrol, in așa fel incat cererea de pe piața sa fie satisfacuta,…

- B1 TV va difuza, in premiera, documentarul „Campanii electorale care au facut istorie”, duminica, de la ora 16:00. Filmul prezinta cele mai importante campanii electorale din Statele Unite, din ultimii 60 de ani, alaturi de la profilul celor mai cunoscuți candidați, de la Ronald Reagan si pana la Barack…

- Statele Unite isi vor spori prezenta militara in Europa, a declarat presedintele Joe Biden la summitul NATO de la Madrid, ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina. Printre masurile anuntate este si prezenta unei brigazi de 5.000 de militari in Romania.Biden a declarat ca summitul liderilor NATO de la…

- Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat, miercuri, la summit-ul NATO de la Madrid, creșterea prezenței militare americane in toata Europa. Statele Unite iși vor „consolida poziția militara in Europa”, astfel incat NATO sa poata „raspunde la amenințari din toate direcțiile și in toate domeniile: terestru,…

- Președintele american Joe Biden a declarat luni ca „e puțin probabil” sa viziteze Ucraina cand va calatori in Europa in acest weekend, pentru reuniunea G7 si summitul NATO, relateaza CNN.

- Joe Biden a declarat, vineri, ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski "nu a vrut sa auda" avertismentele Statelor Unite inainte de invazia lansata de Rusia in Ucraina, relateaza Le Figaro. "Multi oameni au crezut ca exagerez" cand am mentionat un atac rusesc asupra Ucrainei inainte de a incepe,…

- Presedintele american Joe Biden a sustinut ca avea informatii cu mult inainte ca Vladimir Putin sa atace Ucraina, insa multi oameni au crezut ca exagerez, iar Volodimir Zelenski „nu a vrut sa auda” avertismentele americane, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Multi oameni au crezut ca exagerez”…

- Iranul a depașite de 18 ori limita de stocuri de uraniu, stabilita prin Acordul de la Viena din 2015, ajungand la jumatatea lunii mai la 3.809 kilograme de material radioactiv, scrie AFP, citand un raport al Agenției Internaționale a Energiei Atomice (AIEA). Astfel, Raportul Agentiei Internationale…