- Președintele american Joe Biden a vorbit luni in deschiderea COP26 despre misiunea de a restabili credibilitatea SUA in privința combaterii schimbarilor climatice, o problema cruciala atat pentru administrația sa, cat și pentru intreaga planeta. Adresandu-se liderilor politici ai țarilor semnatare ale…

- Presedintele american Joe Biden a autorizat vineri, spre iritarea predecesorului sau Donald Trump, transmiterea catre o comisie parlamentara de ancheta a arhivelor referitoare la actiunile republicanului la 6 ianuarie, in cursul asaltului asupra Capitoliului din Washington, noteaza AFP preluat de…

- Președintele american Joe Biden a anunțat miercuri, in cadrul unui summit virtual pe tema Covid-19, ca SUA vor dona inca 500 de milioane de vaccinuri impotriva Covid-19 catre țari cu economii mici și medii din intreaga lume, ceea ce va crește totalul de doze donate de Statele Unite la peste 1,1 miliarde…

- Eforturile neincetate ale fostului președinte Donald Trump și ale credincioșilor sai in politica și mass-media au convins milioane de americani ca Joe Biden este un președinte fraudulos care a preluat puterea in cadrul unor alegeri furate. Aceasta profunda suspiciune a votului din noiembrie trecut,…

- O ofensiva rapida a talibanilor care au preluat puterea in Afganistan, o evacuare haotica a cetațenilor americani și a civililor afgani și un atac terorist mortal langa aeroportul din Kabul au zdruncinat puternic increderea americanilor in președintele lor, Joe Biden, noteaza The Guardian, intr-o analiza…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a respins marti cererea presedintelui Joe Biden de a anula o politica de imigrare pusa in aplicare de predecesorul sau, republicanul Donald Trump, care forta mii de solicitanti de azil sa ramana in Mexic in asteptarea audierilor in SUA, dand astfel o lovitura dura…

- Caderea rapida a forțelor armate și a guvernului din Afganistan a luat prin surprindere administrația Biden, care estimase ca ar putea dura luni de zile pana sa cada guvernul din Kabul, ceea ce ar fi dat timp suficient trupelor americane pentru a pleca, a relatat CNN . Fostul presedinte american Donald…