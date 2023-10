Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden, aflat miercuri in vizita in Israel, si-a exprimat sustinerea pentru versiunea autoritatilor israeliene ce imputa combatantilor palestinieni explozia care a ucis sute de persoane intr-un spital din Fasia Gaza, informeaza AFP. „Am fost profund intristat si socat de explozia…

- "Am fost profund intristat si socat de explozia de ieri (marti) dintr-un spital din Gaza. Si, in baza a ceea ce am vazut, se pare ca aceasta a fost intreprinsa de partea adversa, nu de voi" (de israelieni), a declarat presedintele american, alaturi de prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, la…

- UPDATE 11:00 - Joe Biden a ajuns in Israel.Purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate, John Kirby, a oferit o actualizare a itinerariului planificat al presedintelui Biden la aterizarea la Tel Aviv, miercuri dimineata. El anunta ca presedintele american va pune si ”intrebari dificile”,…

- Președintele american Joe Biden va efectua miercuri o vizita de razboi in Israel, in cea mai recenta demonstrație a sprijinului copleșitor al Washingtonului pentru Ierusalim in urma atacului Hamas din 7 octombrie. El va fi primul șef de stat care viziteaza Israelul de la inceputul conflictului, pornind…

- Aproximativ 240 de cetateni romani din Palestina, cu dubla cetațenie, așteapta la granița cu Egiptul sa poata fi evacuați. Sunt cei care au cerut autoritatilor romane ajutor, precizeaza surse guvernamentale. Autoritatile romane sunt in contact cu acestia si sunt gata sa le ofere transportul cu autocare…