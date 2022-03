Biden îl sancționează pe Putin cu benzină rusească în mașinile americane Invazia Ucrainei de catre Rusia a declanșat sancțiuni economice severe și condamnari la fel de severe din partea SUA și a aliaților sai. Prețurile petrolului au crescut din cauza ingrijorarilor legate de intreruperile aprovizionarii globale, din care opt procente provin din exporturile rusești, ceea ce a determinat comercianții sa caute surse alternative pe o piața […] The post Biden il sancționeaza pe Putin cu benzina ruseasca in mașinile americane first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este foarte importanta continuarea eforturilor indreptate spre dialog și dezescaladare, a spus ministrul de externe roman Bogdan Aurescu, la inceperea reuniunii Consiliului de Afaceri Externe de la Bruxelles. El cred ca Summitul dintre Biden și Putin ar putea aduce „ceva speranța”. Pe agenda discuțiilor…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a vorbit, in exclusivitate pentru DC News si Defense Romania, despre importanta Articolului 5 al Aliantei Nord-Atlantice. Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a fost invitat la DC News si Defense Romania unde a vorbit despre importanta…

- Erdogan acuza Occidentul ca ”inrautateste lucrurile” intre Ucraina si Rusia, il ataca pe Biden, o lauda pe Merkel si insista sa organizeze ”negocieri bilaterale” intre Zelenski si Putin in Turcia. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care si-a propus medierea in criza ucraineana, acuza vineri Occidentul…

- Escaladarea razboiului psihologic dintre Statele Unite și Rusia pe tema Ucrainei se apropie cu pași repezi de un punct in care ieșirea pașnica dintr-o criza cu ramificații ample ar putea fi imposibila, arata o analiza a CNN, informeaza Digi24.ro .

- „Am fost absolut clar cu presedintele Putin, nu are nicio intelegere gresita. Daca orice unitate rusa trece peste granita cu Ucraina, este o invazie”, a declarat Biden reporterilor de la Casa Alba.Liderul american a subliniat ca o astfel de invazie va fi intampinata printr-un ”raspuns sever si coordonat,…

- Statele Unite promit aliaților europeni ca le vor apara interesele in fața Rusiei, in negocierile din urmatoarele zile. O declarație in acest sens a facut purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price, citat de presa occidentala. Chiar daca Rusia ar dori sa discute doar cu America,…

- Rusia se pregatește de o ofensiva impotriva Ucrainei cu peste 100.000 de militari. Este declarația facuta in parlamentul de la Kiev de ministrul ucrainean al apararii. Analize in aceeași direcție sunt facute in presa americana, mai exact de CNN și Washington Post.

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica anunța ca prețul maxim de comercializare al benzinei și motorinei de tip standard va scadea. Astfel, potrivit ANRE, în weekend, dar și luni, șoferii vor achita pentru un litru de benzina cu cifra octanica A-95 – 20.48,…