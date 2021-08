Biden îl primește pe Volodimir Zelenski la Casa Albă Presedintele american Joe Biden se va întâlni miercuri cu omologul sau ucrainean Vladimir Zelenski la Casa Alba, într-un semn de solidaritate între cele doua tari, a anuntat Casa Alba duminica, potrivit Reuters.



Întâlnirea are loc doua zile mai târziu decât fusese programata initial, în contextul în care Biden supervizeaza reactia autoritatilor americane la uraganul Ida si retragerea trupelor SUA din Afganistan.



"Vizita va confirma sprijinul de neclintit al SUA fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

