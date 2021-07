Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american, Donald Trump, a analizat posibilitatea de a lansa un atac asupra Iranului, la insistentele fostului premier israelian, Benjamin Netanyahu, in eforturile de a bloca validarea victoriei lui Joseph Biden in scrutinul prezidential din 2020, afirma surse de la Washington.…

- Presedintele american, Joe Biden, i-a cerut vineri omologului sau rus, Vladimir Putin, intr-un apel telefonic, sa actioneze impotriva atacurilor cibernetice cu "ransomware" venite din Rusia, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. "Presedintele Biden a subliniat…

- Fostul presedinte american Jimmy Carter, care s-a aflat la Casa Alba intre 1977 si 1981, si sotia sa Rosalynn au sarbatorit miercuri nunta de diamant, celebrand 75 de ani de casatorie. Potrivit AFP, Jimmy Carter, in varsta de 96 de ani si cel mai varstnic presedinte american in viata, si Rosalynn, de…

- Presedintele american Joe Biden i-a oferit omologului sau rus Vladimir Putin o pereche de ochelari de aviator și o sculptura reprezentand un bizon, potrivit unui oficial de la Casa Alba, relateaza CNN. ”Presedintele Biden i-a oferit presedintelui Putin o pereche de ochelari «Aviators» de la…

- Conducatorii Guvernului chinez ”nu ne impartasesc valorile”, denunta secretarul general al NATO Jens Stoltenberg in urma unei intalniri, la Washington, cu presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters. Relatiile cu China si Rusia urmeaza sa se afle pe agenda summitului NATO prevazut la…

- Presedintele american, Joe Biden, si presedintele rus, Vladimir Putin, se vor intalni la Geneva pe 16 iunie, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat. Informatia a fost confirmata agentiile de stiri ruse, care citeaza Kremlinul. Potrivit acestuia, citat de agentia RIA, Putin si Biden vor discuta…

- Presedintele american Joe Biden a declarat joi ca incetarea focului intre Israel si Hamas, intrata in vigoare vineri, la ora 02:00 (23:00 GMT), reprezinta "o adevarata oportunitate" pentru a avansa in directia pacii, transmite AFP. "Sunt convins ca palestinienii si israelienii merita in egala masura…

- Presedintele american Joe Biden a discutat miercuri telefonic cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la scurt timp dupa anuntul trimiterii unui emisar in Israel si teritoriile palestiniene, Hady Amr, in contextul escaladarii violentelor in ultimele zile, informeaza AFP. "Am avut o…