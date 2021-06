Biden îl numește pe experimentatul Thomas Nides ambasador în Israel Președintele SUA, Joe Biden, l-a numit pe Thomas Nides, un democrat experimentat, ambasador în Israel la doua zile dupa ce un nou guvern a preluat funcția în țara, potrivit AFP.



Thomas Nides, care în calitate de înalt oficial al Departamentului de Stat sub președinția lui Barack Obama a luptat în încercarile de a reduce fondurile americane pentru palestinieni, va trebui sa i se confirme numirea de catre Senat.



Biden s-a grabit sa-l felicite pe nou premier al israelului, Nafatali Bennet



Biden s-a grabit sa-l felicite pe nou premier al israelului, Nafatali Bennet

