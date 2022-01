Joe Biden a insistat marți asupra sancțiunilor pe care Rusia, și insuși Vladimir Putin, le-ar suferi in cazul unei invadari a Ucrainei, in timp ce Moscova a lansat manevre militare in sudul țarii și in Crimeea. „I-am spus clar președintelui Putin ca avem o obligație sacra, obligația Articolului 5 fața de aliații noștri NATO”, a declarat, marți, […] The post Biden il amenința pe Putin cu sancțiuni personale. „O invazie a Ucrainei ar schimba lumea” first appeared on Ziarul National .