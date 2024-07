Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a anuntat luni ca-l alege pe senatorul de Ohio, J.D. Vance, pentru a-i fi vicepresedinte in cazul in care va castiga alegerile prezidentiale din noiembrie. Candva un critic de-ai lui Trump, devenit aparator fervent, J.D. Vance este o nominalizare care confirma cariera atipica a acestei…

- Donald Trump l-a luat peste picior pe președintele SUA, Joe Biden, pentru derapajul din timpul conferinței sale de presa NATO. Biden nu doar ca l-a prezentat pe Zelenski drept președintele Putin, dar a mai spus ca Trump este vicepreședintele SUA. „Nu l-aș fi ales pe vicepreședintele Trump pentru a fi…

- Donald Trump este sigur ca Joe Biden se va retrage din cursa pentru Casa Alba, iar locul sau va fi preluat de vicepreședinta Kamala Harris. Republicanul a aruncat cu replici acide la adresa celor doi, intr-o inregistrare filmata in secret, relateaza The Independent.

- Președintele american Joe Biden a facut aceasta afirmație ca aluzie la una dintre declarațiile controversate ale lui Donald Trump din timpul pandemiei de COVID-19, cand a pus problema injectarii cu inalbitor ca soluție pentru lupta cu virusul, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.„Va amintiti…

- Biden a vrut sa se sinucida: și-a ales și locul in care sa comita gestul Președintele SUA, Joe Biden, și-a impartașit sentimentele profunde de disperare in urma decesului primei sale neveste, Neilia, și a fetei lor de 13 luni, Naomi. Evenimentul tragic a avut loc in 1972. “Tocmai m-am gandit la asta;…