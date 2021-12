Președintele american Joe Biden ii va propune omologului sau rus Vladimir Putin o „cale diplomatica” de ieșire din criza din Ucraina, in cadrul unei convorbiri telefonice, joi, 30 decembrie, inaintea discuțiilor privind securitatea in Europa, care incep pe 10 ianuarie. Joe Biden și Vladimir Putin vor vorbi joi la telefon „pentru a discuta diverse subiecte, inclusiv urmatoarele contacte […] The post Biden ii va propune lui Putin o „cale diplomatica” pentru dosarul Ucraina first appeared on Ziarul National .