- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat, vineri, ca a clarificat cu omologul sau american, Joseph Biden, aspectele referitoare la gestionarea parteneriatului Statelor Unite cu Australia si Marea Britanie...

- Un mare scandal provocat de pactul pentru construcția de submarine, care a fost incheiat intre SUA, Australia si Regatul Unit, premierul britanic Boris Johnson a incercat sa calmeze situația și a i-a transmis Franței un mesaj in „frangleza”. „Cred ca a venit timpul ca unii dintre prietenii…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va discuta miercuri, prin telefon, cu omologul sau din SUA, Joseph Biden, pe tema crizei aparute ca urmare a parteneriatului de securitate dintre Australia, Marea Britanie...

- Negocierile privind parteneriatul de securitate dintre SUA, Marea Britanie si Australia au avut loc in secret, in cursul summitului Grupului G7 desfasurat in iunie, fara ca presedintele Frantei, Emmanuel Macron, sa afle, scrie publicatia The Sunday Telegraph, notand ca este un efect al Brexit, relateaza…

