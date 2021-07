Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a criticat vehement marti intr-un discurs opozitia republicana pe care a acuzat-o ca desfasoara un "atac impotriva democratiei" dorind "sa submineze" dreptul de vot, noteaza AFP. "America trece in prezent printr-o incercare de a submina si de a suprima dreptul…

- Actuala președinție americana a redeschis discuția despre democrație. In discursul inaugural din fața Congresului american (ianuarie 2021), Joe Biden a spus ca „puține perioade in istoria națiunii noastre au fost mai provocative sau mai dificile decat cea in care ne aflam acum”, ca „democrația este…

- Joe Biden a denuntat sambata un text care urmeaza sa fie adoptat in Texas de catre parlamentarii locali republicani, oficial pentru a face alegerile mai sigure, dar care, potrivit presedintelui Statelor Unite, reprezinta un nou „atac” impotriva dreptului de vot si democratiei, noteaza AFP. Intr-un comunicat,…

- Joe Biden, presedintele Statelor Unite, purtat sambata o discutie telefonica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, in cadrul careia si-a exprimat inrijorarea cu privire la continuarea escaladarii conflictului din Gaza, dar a reiterat sprijinul pentru „dreptul Israelului de a se apara impotriva…

- Presedintele american Joe Biden a prezentat joi, in cadrul summitului sau dedicat luptei impotriva modificarilor climatice, un nou obiectiv de reducere a poluarii aproape dublu, marcand astfel intoarcerea Americii in lupta impotriva incalzirii globale, a indemnat restului lumii la „actiune” si a insistat…

- Președintele american Joe Biden nu a putut pronunța din prima numele președintelui rus Vladimir Putin in timpul unui discurs dedicat relațiilor dintre țari. Evenimentul a fost difuzat pe contul YouTube al Casei Albe. Liderul american a vorbit și a spus ceva neințeles, cum ar fi "președintele Klunin".…