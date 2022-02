Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a votat prelungirea bugetului de stat pana la data de 11 martie, amanand astfel inca o data amenintarea unei paralizii a serviciilor federale americane, relateaza AFP. Adoptat cu numeroase voturi din tabara republicana, textul propus de democrati va trebui sa fie votat si in…

- La o luna dupa înfrângerea prezidențiala a lui Donald Trump din 2020, un proiect de ordin executiv al Casei Albe i-a ordonat principalului oficial militar al națiunii sa puna mâna pe aparatele de vot din Statele Unite, potrivit documentelor dezvaluite vineri de publicația Politico.Documentul…

- Liderul republicanilor din Camera Reprezentantilor, Kevin McCarthy, a refuzat miercuri invitatia de a depune marturie în fata comisiei parlamentare care încearca sa faca lumina asupra rolului lui Donald Trump în atacul asupra Capitoliului de la Washington, anunta AFP, preluat de Agerpres.…

- Președintele american Joe Biden a marcat joi aniversarea unui an de la asaltul asupra Capitoliului și da vina pe Donald Trump pentru „atacul asupra democrației”. Biden a facut remarcile de pe un podium din interiorul Congresului, unde in 2021 susținatorii fostului președinte republican Donald Trump…

- Președintele Joe Biden le va spune americanilor ca predecesorul sau, Donald Trump, poarta „responsabilitatea singulara” pentru atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului, cu ocazia discursului pe care il va rosti joi cand se marcheaza prima aniversare a evenimentelor, a transmis Casa Alba citata de Reuters…

- Fostul presedinte american Donald Trump a anuntat marti ca va organiza o conferinta de presa la 6 ianuarie, la un an de la asaltul incheiat cu victime asupra Capitoliului SUA, fostul lider republican fiind acuzat ca a alimentat revolta, relateaza Reuters si AFP, conform agerpres.ro . Trump a precizat…

- Presedintele american Joe Biden a numit-o pe Caroline Kennedy, ultimul copil in viata al presedintelui asasinat John F. Kennedy, ambasadoare a Statelor Unite in Australia. Kennedy, fosta ambasadoare a SUA in Japonia sub presedintia lui Barack Obama, mai trebuie sa treaca acum de Senat. Anuntul a fost…

- Gazoductul Nord Stream 2 risca sa fie închis daca Rusia invadeaza Ucraina. Acest lucru a fost declarat de secretarul de stat adjunct Victoria Nuland, în timpul unei audieri în Comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților a Congresului SUA, transmite realitatea.md.…