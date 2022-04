Președintele american Joe Biden a cerut luni un „proces pentru crime de razboi” pentru atrocitațile din Bucea, in Ucraina, și a promis sancțiuni mai dure impotriva Moscovei, in timp ce omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski a cerut lumii sa recunoasca un „genocid” facut de trupele ruse in apropiere de Kiev. Președintele Biden a denunțat uciderea […] The post Biden ignora avertismentul Kremlinului / Cum l-a numit din nou pe Vladimir Putin first appeared on Ziarul National .