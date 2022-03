Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a susținut primul sau discurs despre starea Uniunii. Joe Biden l-a atacat dur pe liderul rus Vladimir Putin, numindu-l un ”dictator” care este acum izolat de lume mai mult ca oricand. Vladimir Putin ”s-a inselat”, ”suntem pregatiti, suntem uniti”. Liderul de la Casa Alba…

- "Chiar daca ar putea obtine castiguri pe campul de lupta - el va plati un pret ridicat continuu pe termen lung", a declarat Biden, in primul sau discurs despre Starea Uniunii in fata celor doua camere ale Congresului american.Liderul de la Casa Alba a dat asigurari ca fortele tarii sale nu cauta sa…

- Membrii aleși ai Congresului Statelor Unite au aplaudat in picioare poporul ucrainean la inceputul discursului lui Joe Biden la Capitol Hill. Președintele american a declarat ca pe Putin este un ”dicator” și a asigurat ca Statele Unite sunt de partea poporului ucrainean, la cateva zile dupa inceperea…

- Președintele american Joe Biden a afirmat, sambata, intr-un interviu pentru youtuberul Brian Tyler Cohen, ca nu exista o alta alternativa la sancțiunile date Rusiei dupa invadarea Ucrainei decat declanșarea celui de-al Treilea Razboi Mondial, informeaza News.ro . „Exista doua optiuni: Incepe al Treilea…

- Rusia a trimis crematorii mobile in Ucraina in urma trupelor militare pentru a ascunde dovezile cu privire la numarul victimelor de pe campul de lupta, susține un oficial britanic. Incineratoarele montate pe vehicule vor fi folosite pentru a ascunde dovezile cu privite la numarul victimelor pe campul…

- Joe Biden a avut o prima reacție dupa anunțul lui Vladimir Putin privind recunoașterea independenței regiunilor separatiste din estul Ucrainei. ”Rusia a decis sa rupa o bucata din Ucraina”, a spus Joe Biden marți seara, in prima ieșire oficiala a președintelui american dupa anunțul lui Vladimir Putin…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…

- Presedintele SUA, Joe Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, ca Rusia se va confrunta cu „sanctiuni severe, in special economice” in cazul unei escaladari militare in Ucraina, in cadrul summitului virtual de marti intre cei doi sefi de stat, a indicat Casa Alba intr-un comunicat, citat…