Biden face apel la combaterea "abuzurilor economice" ale Chinei

Melodia zilei: Smiley x Killa Fonic - Lasa inima sa zbiere | Official Video

Smiley si Killa Fonic se afla in Top Trending pe locul 20 cu cel mai nou hit al lor " Lasa inima sa zbiere". Piesa a fost lansata pe 12 februarie 2021 si are deja peste 30.000 de like uri. Videoclipul a strans 775.202 de vizionari. Sursa foto video:… [citeste mai departe]