Biden estimează ca „puțin probabilă” o vizită în Ucraina în timpul turneului său în Europa Presedintele american Joe Biden a declarat luni ca este „putin probabil” sa efectueze o vizita in Ucraina pe marginea viitorului sau turneu in Europa, relateaza France Presse. „In aceasta calatorie, este putin probabil”, a raspuns el jurnalistilor care l-au intrebat despre o posibila vizita in Ucraina ca parte a deplasarii sale in Germania incepand de sambata pentru o reuniune a G7, apoi in Spania din 28 iunie, pentru un summit NATO. Aceste doua reuniuni diplomatice vor avea loc la aproape patru luni de la inceperea invaziei ruse in Ucraina, in timp ce Moscova isi intensifica ofensiva asupra estului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

