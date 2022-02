Stiri pe aceeasi tema

- Rusia amenința Occidentul cu ruperea relatiilor diplomatice, dupa ce i-au fost impuse sancțiuni, din cauza atacului asupra Ucrainei. Este timpul „sa se puna lacatul pe ambasade”, afirma fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, ceea ce spune multe despre posibilele intenții ale oficialilor de la Kremlin.…

- Este "incompatibil cu principiile Cartei Natiunilor Unite", a adaugat seful ONU, in comunicatul sau."ONU, in conformitate cu rezolutiile Adunarii Generale, continua sa sustina pe deplin suveranitatea, independenta si integritatea teritoriala a Ucrainei, in cadrul frontierelor sale recunoscute international",…

- Președintele american Joe Biden va gazdui vineri o noua conversație despre criza din Ucraina cu liderii din Canada, Franța, Germania, Italia, Polonia, Romania, Marea Britanie, Uniunea Europeana și NATO, a anunțat intai biroul premierului canadian Justin Trudeau și a confirmat, ulterior, Casa Alba, citata…

- Blinken: „Sunt astazi aici nu pentru a incepe un razboi, ci pentru a preveni unul”„Ma aflu aici astazi nu pentru a incepe un razboi, ci pentru a preveni unul", a spus Blinken la Consiliul de Securitate la New York, adaugand ca i-a propus joi omologului sau rus Serghei Lavrov sa se intalneasca saptamana…

- Consiliul de Securitate al ONU va discuta luni, pentru prima data, ultimele evolutii de la frontiera Ucrainei, unde Rusia a concentrat efective militare importante, creand tensiuni cu Occidentul, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Statele Unite au inclus acest subiect pe agenda saptamana trecuta,…

- Statele Unite si NATO au respins oficial pretentiile Rusiei referitoare la blocarea extinderii NATO si retragerea fortelor aliate din Europa de Est. In scrisori separate trimise Moscovei, aliatii reafirma ca nu vor renunta la politica usilor deschise, dupa cum a declarat secretarul de stat american…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat vineri, 7 ianuarie, ca situația de criza din jurul Ucrainei poate fi inca rezolvata printr-o ”soluție diplomatica”, daca Rusia accepta dialogul, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Suntem gata sa raspundem cu forta la o noua agresiune rusa. Dar…

- Occidentul acuza Moscova de pregatirea unei agresiuni impotriva Ucrainei, tinand cont de zecile de mii de soldati si cantitatile semnificative de material si echipamente militare desfasurate la granita Rusiei cu Ucraina.Pentru saptamana viitoare sunt preconizate discutii intre responsabili ai SUA si…