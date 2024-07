Biden, dezbinatorul democraților Profund dezbinați de candidatura lui Joe Biden, parlamentarii democrați se intorc la Capitol Hill pentru discuții cruciale, in care decid daca sa lucreze la relansarea campaniei sale sau sa il elimine. Anxietatea este la cote inalte, noteaza AP, deoarece acești parlamentari de rang inalt se alatura apelurilor pentru ca Biden sa se retraga dupa prestația […] The post Biden, dezbinatorul democraților first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

