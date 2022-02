Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie de inalti oficiali americani se afla in Europa in aceasta saptamana pentru a discuta despre coordonarea unor potentiale sanctiuni si masuri de control al exporturilor pe care le-ar putea lua SUA si aliatii lor in cazul in care Rusia ar invada Ucraina, a declarat luni pentru Reuters un…

- "Suntem gata sa luam o decizie", a spus Scholz, intrebat daca trimiterea de intariri ar putea fi decisa la reuniunea ministrilor apararii din NATO prevazuta sa aiba loc la jumatatea acestei luni.Germania conduce o operatiune a NATO in Lituania, unde sunt desfasurati 500 de militari germani.Ministrul…

- Presedintele american, Joe Biden, si omologul sau francez, Emmanuel Macron, s-au angajat miercuri sa-si coordoneze raspunsul la prezenta militara rusa la frontiera ucraineana, a anuntat Casa Alba, noteaza AFP preluat de agerpres. In cursul acestei convorbiri telefonice, care a avut loc dupa ce Emmanuel…

- Ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii a început, miercuri, la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis și membrii CSAT vor discuta despre situatia de securitate de pe Flancul Estic al NATO în contextul tensiunilor tot mai mari privind o posibila invadare a Ucrainei de catre…

- Președintele Klaus Iohannis il va primi astazi, de la ora 13:00, la Palatul Cotroceni pe prim-ministrul Nicolae Ciuca, a anunțat Administrația Prezidențiala . Intalnirea are ca tema situația de securitate din regiune ca urmare a tensiunilor dintre Occident și Rusia și riscul unei invaziei rusești in…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat joi ca puterile occidentale sunt unite in fata Rusiei, iar Moscova nu se bucura de o „forta” comparabila cu a lor, relateaza AFP si EFE. Blinken a insistat ca atat SUA, cat si partenerii lor europeni demonstreaza o „unitate” pe care Moscova nu o…

- Ucraina este recunoscatoare pentru sprijinul presedintelui american Joe Biden ce a avut o convorbire cu omologul rus, Vladimir Putin, si cere Rusiei sa foloseasca mijloace diplomatice pentru diminuarea tensiunilor regionale, a afirmat marti Mihailo Podoleak, consilierul sefului Biroului Presedintelui…

- SUA vor raspunde favorabil daca aliatii lor din Europa de Est le vor cere sa-si consolideze prezenta militara in teritoriile lor, in cazul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, avertizeaza un oficial de Casa Alba inaintea summitului online de marti dintre presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, relateaza…