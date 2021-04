Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea SUA de a colecta informatii si de a actiona impotriva amenintarilor extremiste din Afganistan se va diminua dupa retragerea trupelor americane, a avertizat miercuri directorul CIA, William Burns, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

- Statele Unite doresc sa-si consolideze relatiile cu India in domeniul securitatii, in special in privinta schimbului de informatii si a logisticii, a anuntat sambata secretarul american al apararii Lloyd Austin, intr-o intrevedere cu ministrul apararii indian Rajnath Singh, la New Delhi, transmit Reuters…

- Senatul SUA a confirmat joi doi noi membri ai administratiei Joe Biden: William Burns in fruntea CIA si Xavier Becerra, primul latino-american care a ajuns ministru al sanatatii in Statele Unite, noteaza AFP. Moment rar intr-un Congres profund divizat, William Burns a fost investit cu votul unanim al…

- Talibanii au amenintat miercuri cu ''consecinte'' daca Statele Unite nu isi retrag trupele din Afganistan pana la data limita de 1 mai, reactie ce survine in contextul in care presedintele Joe Biden a declarat ca va fi ''dificil'' sa se respecte acest termen.…

- William Burns, nominalizat de presedintele american Joe Biden pentru functia de director al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a declarat miercuri in Senat ca pentru securitatea nationala a SUA competitia cu China si contracararea leadershipului ei ''agresiv'' sunt esentiale, transmite…

- Departamentul de Stat american revizuieste in prezent constatarea fostului guvern conform careia China se face vinovata de genocid prin reprimarea uigurilor din provincia Xinjiang, pentru a asigura mentinerea deciziei din mandatul fostului presedinte Donald Trump, transmite Reuters. Linda Thomas-Greenfield,…