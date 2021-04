Presedintele american Joe Biden a denuntat joi "epidemia" de violente cu arme de foc din SUA, intr-un discurs rostit la Casa Alba in care a amintit seria de masacre care au zdruncinat tara in ultimii ani, relateaza AFP si Reuters.



"Violenta cu uz de arme de foc in aceasta tara este o epidemie, este o rusine internationala", a deplans Biden in discursul sau, la care au asistat si supravietuitori ai unor recente atacuri cu arme de foc. "Destul cu rugaciunile, e timpul sa trecem la fapte", a spus seful statului, care a prezentat un plan limitat vizand controlul armelor.



Biden…