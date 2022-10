Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a calificat sambata drept scandaloasa decizia Rusiei de a suspenda acordul privind exporturile de cereale din porturile ucrainene, noteaza Hotnews . ”Este pur si simplu scandalos. Nu exista niciun motiv sa faca asta”, a spus el reporterilor dupa ce a votat anticipat la…

- Negocierile cu Rusia in timpul razboiului sau impotriva Ucrainei sunt o „pierdere de timp”, a declarat sambata un consilier principal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mikhailo Podoliak, citat de CNN. Rusia a anuntat ca isi suspenda participarea la acordul intermediat de ONU ce asigura…

- Presedintele american Joe Biden a reactionat dupa decizia Rusiei de a suspenda acordul privind exporturile de cereale din porturile ucrainene, precizand ca nu exista niciun motiva sa faca asta, informeaza AFP, preluata de Agerpres."Este pur si simplu scandalos. Nu exista niciun motiv sa faca asta",…

- Rusia a anunțat sambata ca isi suspenda participarea la Acordurile de la Istanbul, care asigura o continuare a exporturilor de cereale ucrainene, vitale in aprovizionarea alimentara a tarilor sarace, in urma unui atac cu drone care a vizat sambata nave rusesti in Crimeea, pe care Moscova le imputa Ucrainei…

- Pachetul cuprinde, de asemenea, munitie pentru arme de calibru mic si patru antene pentru sateliti de comunicatii.De la sosirea presedintelui american Joe Biden la Casa Alba, SUA au acordat Ucrainei asistenta de securitate in valoare de peste 18,5 miliarde de dolari, a mai spus purtatoare de cuvanta…

- Președintele american Joe Biden a declarat marți ca Rusia ar face o „grava, grava greșeala” daca ar desfașura o arma nucleara tactica in Ucraina, informeaza CNN . Afirmația liderului de la Casa Alba a venit in contextul in care oficialii ruși avertizeaza ca Ucraina s-ar pregati sa foloseasca o așa-numita…

- SUA și aliații sai vor distruge trupele și echipamentele Rusiei in Ucraina și ar scufunda flota rusa din Marea Neagra daca Putin va folosi arme nucleare, a precizat duminica fostul director al CIA, David Petraeus, transmite The Guardian . De asemenea, generalul american in retragere a mai spus ca nu…

- ”Datorita participarii dumneavoastra directe si cu medierea ONU, a fost rezolvata problema aprovizionarii cu cereale ucrainene din porturile Marii Negre. Livrarile au inceput deja. Vreau sa va multumesc pentru acest lucru si pentru faptul ca, in acelasi timp, a fost luat un pachet de decizii privind…