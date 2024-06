Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a incheiat un acord de securitate cu Volodimir Zelenski pentru urmatorii 10 ani, la summitul G7 din Italia, joi, dar viitorul acestuia este pus la indoiala. Inițiativa vine in timp ce președintele SUA iși propune sa se prezinte drept liderul incontestabil al Occidentului, inainte de alegerile…

- Eșecul operațiunii ruse in regiunea Harkov, in nord-estul, a fost descris ca fiind „foarte semnificativ” de catre Volodimir Zelenski, in mesajul sau catre natiune din noaptea de sambata spre duminica, informeaza EFE, citata de Agerpres.„Am vorbit cu comandantul sef despre situatia generala. Un rezultat…

- Indicele Stoxx 600 a incheiat iua in declin cu cu 1,08% si toate sectoarele si bursele majore au fost in teritoriu negativ. Actiunile miniere au condus pierderile, cu un declin de 2,12%. Actiunile gigantului minier Anglo American au coborat cu 3,89% dupa ce BHP Group a spus ca nu intentioneaza sa faca…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost primit, marti, la Casa Alba, de presedintele Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden. „Am avut o discuție foarte consistenta astazi, la Washington, D.C., cu Joe Biden, la Casa Alba, despre Parteneriatul Strategic dintre Romania și Statele Unite ale Americii, inclusiv…

- Intrebat de jurnalistul Univision, principalul post de televiziune in limba spaniola din SUA, care crede ca este "principalul pericol pentru libertate si democratie" in Statele Unite, presedintele democrat a raspuns: "Donald Trump. Serios.", potrivit Agerpres.Presedintele, care se va confrunta cu predecesorul…

- Presedintele democrat Joe Biden l-a acuzat pe adversarul sau republican Donald Trump ca este principala amenintare la adresa democratiei americane, intr-un interviu difuzat marti pe principalul post de televiziune in limba spaniola din SUA, potrivit AFP. Intrebat de jurnalistul Univision care crede…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,76%, si majoritatea sectoarelor au avut o evolutie degativa. Actiunile companiilor vanzare cu amanuntul au scazut cu 2,1%, desi cele din minerit au crescut cu 1,9%. Pietele europene au incheiat joia trecut primul trimestru al anului 2024 cu o crestere…