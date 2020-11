BIDEN, declarații de ULTIMĂ ORĂ! ”Suntem favoriți” Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, s-a adresat națiunii, afirmand ca „suntem pe cale de a caștiga aceste alegeri”. El a sustinut ca a castigat in statele Arizona, Georgia si Minnesota, unde si predictiile il dau invingator. A spus ca trebuie sa castige in Wisconsin si Michigan, dar si in Pennsylvania. Umilința totala pentru PSD: Penibilul atinge cote maxime „Pastrați-va increderea. Vom caștiga. Sunt aici sa va spun ca suntem pe cale sa caștigam aceste alegeri. Trebuie sa avem rabdare pana cand numaratoare voturilor se va termina, iar aceste alegeri nu se vor termina pana cand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

