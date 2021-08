"Nu regret decizia mea", a spus Biden, in cadrul unei conferinte de presa la Casa Alba. Ultimele trupe americane ar urma sa paraseasca Afganistanul la 31 august, dupa 20 de ani de razboi purtat de Statele Unite in aceasta tara.De cand presedintele democrat a anuntat acest termen, in urma cu aproximativ o luna, talibanii castiga constant teren. Ei au preluat marti controlul in doua noi capitale de provincie afgane, Farah, in vest, si Pul-e Khumri, in nord, de unde civilii au fugit in masa.Afganii ''trebuie sa aiba vointa de a lupta'' si ''trebuie sa lupte pentru ei insisi, pentru natiunea lor'',…