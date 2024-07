Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a criticat luni hotararea Curții Supreme a Statelor Unite de a-i acorda predecesorului sau, Donald Trump, imunitate extinsa impotriva acuzațiilor penale conform carora a incercat sa anuleze rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020. E un „precedent periculos” care…

- Presedintele Joe Biden a condamnat luni decizia Curtii Supreme care a hotarat ca presedintii au o imunitate absoluta de urmarire penala pentru acte oficiale de baza si a lansat un avertisment sever cu privire la un posibil al doilea mandat al fostului presedinte Donald Trump, relateaza CNN.

- Fostul presedinte american Donald Trump i-a indemnat pe evanghelici sa voteze in masa la alegerile prezidentiale din noiembrie pentru a-l ajuta sa castige, promitand ca va proteja „cu inversunare” libertatea religioasa daca va fi ales. „Evanghelicii si crestinii nu voteaza atat de mult pe cat ar trebui”,…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat vineri ca este periculos si iresponsabil din partea lui Donald Trump sa sustina ca procesul sau penal de la New York, in care a fost gasit vinovat in ajun, a fost unul trucat, relateaza AFP si Reuters.

- Presedintele american Joe Biden a afirmat vineri ca este "periculos" si "iresponsabil" din partea lui Donald Trump sa sustina ca procesul sau penal de la New York in care a fost gasit vinovat in ajun a fost unul "trucat", relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."E periculos, e iresponsabil ca…

- Presedintele american Joe Biden va fi nominalizat oficial in format virtual drept candidat al Partidului Democrat pentru alegerile prezidentiale programate pe 5 noiembrie. Nominalizarea sa va avea loc inaintea Convenției Naționale a Partidului Democrat, prevazuta sa aiba loc in perioada 19-22 august.Acesta…

- Katie Hobbs, guvernatoarea democrata a Arizonei, a promulgat joi abrogarea legii care interzicea aproape toate avorturile si care data din 1864, pe care instanta suprema a acestui stat din sud-vestul Statelor Unite o considerase aplicabila la inceputul lui aprilie, noteaza AFP, citata de Agerpres.„Sunt…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit joi Congresului american pentru aprobarea asistenței militare in valoare de 61 de miliarde de dolari și le-a transmis aleșilor de la Washington care au votat impotriva ca „tot ajutorul SUA va merge pe campul de lupta”, relateaza news.ro.Intr-un interviu…