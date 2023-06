Stiri pe aceeasi tema

- Occidentul ”se joaca cu focul” dupa ce Statele Unite au dat recent unda verde unor viitoare livrari de avioane de vanatoare de tip F-16 Ucrainei, a declarat ministrul rus de Externe Serghei lavrov. Serghei Lavrov deplange ”o escaladare inacceptabila”, intr-un inteviu acordat televiziunii ruse de stat,…

- Statele Unite minimalizeaza informațiile potrivit carora ar fi fost folosite echipamente militare de fabricație americana intr-un raid transfrontalier din Ucraina in Rusia, dupa ce Moscova a publicat imagini din zona in care se vad vehicule avariate, inclusiv cel puțin doua Humvee-uri. A fost cea mai…

- Șeful mercenarilor ruși, Evgheni Prigojin, a publicat imagini cu luptatorii grupului Wagner care pozeaza cu steaguri rusești și wagneriene in diferite locații din Bakhmut, dupa ce a declarat sambata (20 mai) ca au finalizat capturarea orașului din estul Ucrainei. Reuters a reușit sa verifice locațiile…

- Țarile occidentale care vor livra Ucrainei avioane de lupta F-16 vor avea parte de „riscuri colosale” , a spus un oficial rus. Viceministrul rus de Externe Alexander Grushko a raspuns sambata la o intrebare despre efectele furnizarii avioanelor, pe care Ucraina le-a cerut tarilor NATO, a informat agentia…

- Statele Unite(SUA) au anuntat miercuri trimiterea in Ucraina a unui nou ajutor militar in valoare de 300 de milioane de dolari, in principal munitie de artilerie, noteaza AFP. Armata ucraineana va primi in special rachete pentru HIMARS, sisteme mobile sofisticate furnizate de Statele Unite, precum si…

- Statele Unite(SUA) vor sa continue colaborarea cu Arabia Saudita in pofida reducerilor surprinzatoare ale productiei decise de unele tari producatoare de petrol, inclusiv regatul saudit, a declarat luni un purtator de cuvant al Casei Albe, informeaza AFP. „Nu suntem de acord cu totul, dar gasim modalitati…

- Mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala impotriva lui Vladimir Putin pentru crime de razboi este „justificat”, a declarat președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Joe Biden.Presedintele american, exprimandu-se in fata jurnalistilor la Casa Alba, a amintit ca institutia nu este…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a invitat pe republicanul Kevin McCarthy, șeful Camerei Reprezentanților a Congresului Statelor Unite(SUA), sa viziteze Kievul, in contextul in care nemultumirea se amplifica in randul conservatorilor americani in legatura cu ajutorul acordat Ucrainei, scrie…