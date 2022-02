Biden: Dacă Rusia invadează Ucraina, "nu va mai exista" gazoductul Nord Stream 2 &"Nu va mai exista&" gazoductul Nord Stream 2 daca Rusia va invada Ucraina, a declarat luni președintele american Joe Biden într-o conferința alaturi de cancelarul german Olaf Scholz, acesta din urma asigurând ca Washingtonul și Berlinul sunt &"absolut unite&" în privința sancțiunilor care urmeaza sa fie impuse Moscovei, potrivit AFP.

"Daca Rusia invadeaza (Ucraina), asta înseamna ca tancuri și trupe trec din nou granița cu Ucraina. Atunci nu va mai exista Nord Stream 2. Vom pune capat", a spus Biden despre aceasta conducta de gaz care leaga Rusia de Germania.

Statele…



