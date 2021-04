Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au renuntat la desfasurarea a doua nave de razboi in Marea Neagra saptamana aceasta, prin stramtorile turcesti, in contextul tensiunilor dintre Ucraina si Rusia, conform informatiilor vehiculate miercuri de oficiali si mass-media din Turcia, transmite AFP preluat de agerpres. Surse…

- Rusia a transferat 15 nave din Marea Caspica in Marea Neagra, pe fondul escaladarii tensiunilor din regiune. Statele Unite au informat ca au trimis doua nave de razboi in Marea Neagra, pentru a-si manifesta sprijinul fata de Kiev in contextul cresterii prezentei militare ruse la frontiera cu Ucraina,…

- Rusia a avertizat marți Statele Unite sa se asigure ca navele sale de razboi stau departe de Crimeea (anexata de Putin in 2014) „spre binele lor”, numind desfașurarea lor in Marea Neagra o provocare menita sa testeze nervii rușilor. Doua nave de razboi americane sunt așteptate sa soseasca in Marea…

- Pentagonul a refuzat sa comenteze informatiile date publicitatii vineri de autoritatilor din Turcia, potrivit carora Statele Unite vor trimite doua nave de razboi în Marea Neagra saptamâna viitoare, precizând doar ca armata americana trimite în mod obisnuit nave în regiune,…

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, vineri, asupra riscurilor izbucnirii unui razboi de amploare in Ucraina, iar, in contextul amplificarii tensiunilor, Statele Unite intentioneaza sa trimita doua nave militare in Marea Neagra, informeaza agentia Associated Press, anunța MEDIAFAX. "Kremlinul…

- Germania și Franța au facut un apel la „reținere”, diplomații celor doua țari declarandu-se „preocupați de numarul tot mai mare de incalcari ale acordurilor de incetare a focului” in estul Ucrainei. Germania și Franța, care au rolul de mediatori in tensiunile dintre Rusia și Ucraina, au cerut parților…

- Presedintele rus l-a ironizat joi pe omologul sau american, care l-a catalogat drept ”un criminal” si reafirma ca Rusia isi va apara interesele si va coopera cu Statele Unite acolo unde este ”avantajos”, relateaza AFP. ”Cine zice, ala e!”, i-a replicat Putin lui Biden dupa aceste declaratii intr-un…