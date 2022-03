Stiri pe aceeasi tema

- Richard Haass, 70 de ani, președintele Consiliului pentru Relații Externe al SUA, l-a criticat pe președintele american Joe Biden, care a spus, in finalul discursului rostit sambata, 26 martie, la Varșovia, ca Vladimir Putin „nu poate ramane la putere” , noteaza The Guardian . In schimb, potrivit BBC…

- Presedintele american Joe Biden il catalogheaza, sambata, pe omologul sau rus Vladimir Putin, drept un "macelar", intr-o intalnire curefugiati ucraineni la Varsovia, relateaza AFP. Intrebat "ce crede despre Vladimir Putn, tinand cont de ceea ce-i face sa sufere pe acesti oameni", Biden a raspuns intr-o…

- Presedintele american Joe Biden a promis ca Vladimir Putin va plati scump pe termen lung pentru invazia sa in Ucraina, chiar daca campania sa militara ar putea reporta mici victorii pe termen scurt. „Desi poate obtine mici victorii pe campul de lupta, el va plati un pret mare pe termen lung", a spus…

- A trecut deja o saptamana de cand a inzbucnit conflictul ruso-ucrainean și nimeni nu poate spune cu certitudine cand vom avea pace. Liderul american Joe Biden l-a atacat dur azi dimineața pe liderul rus Vladimir Putin, acesta din urma fiind catalogat de american ca „dictator”. Biden a lasat sase ințeleaga…

- Casa Alba a facut publice cateva fragmente din discursul pe care presedintele SUA, Joe Biden, il va sustine, in aceasta noapte, cu ocazia adresarii despre Starea Natiunii, iar printre acestea se numara si un mesaj catre Vladimir Putin.

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat luni ca situatia este "foarte, foarte periculoasa" in Ucraina si ca o invazie rusa este posibila "in urmatoarele 48 de ore", indemnandu-l pe Vladimir Putin sa faca un pas inapoi din pragul "dezastrului", relateaza Agerpres."Trebuie sa intelegem ca este…

- Premierul britanic Boris Johnson spune ca situatia este „foarte, foarte periculoasa” in Ucraina si ca o invazie rusa este posibila „in urmatoarele 48 de ore”. El l-a indemnat pe președintele rus Vladimir Putin sa faca un pas inapoi din pragul „dezastrului”. „Trebuie sa intelegem ca este o situatie foarte,…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat luni ca situatia este "foarte, foarte periculoasa" in Ucraina si ca o invazie rusa este posibila "in urmatoarele 48 de ore", indemnandu-l pe Vladimir Putin sa faca un pas inapoi din pragul "dezastrului", relateaza Agerpres."Trebuie sa intelegem ca este…