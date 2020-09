Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a denuntat luni incidentele violente izbucnite în paralel cu manifestatiile împotriva rasismului, acuzându-l în acelasi timp pe rivalul sau, Donald Trump, ca "pune paie" pe focul agitatiei sociale, scrie Agerpres.„A…

- Camera Reprezentantilor a Statelor Unite a votat sâmbata un proiect de lege care prevede un ajutor de 25 de miliarde de dolari pentru serviciul de posta american (USPS) si oprirea unor controversate reforme operationale care, potrivit democratilor, ameninta votul prin corespondenta pentru alegerile…

- Un procent de 50% din participantii la sondaj a declarat ca va vota pentru democratul Joe Biden, in timp ce 41% au raspuns ca vor vota pentru republicanul Donald Trump. Joe Biden are 9 procente avans in fata presedintelui Trump, informeaza dpa.

- Cunoscut pentru numeroasele declarații contradictorii și pentru stilul sau mai puțin conformist de a aborda situațiile economice și politice ale Statelor Unite pe platforma de social media Twitter, Donald Trump reușește și de aceasta data sa iasa la rampa cu o afirmație care-l vizeaza pe unul dintre…

- ”Vom face investitii istorice”, a dat asigurari candidatul democrat la Casa Alba, care se vrea campionul luptei impotriva modificarilor climatice in vederea obtinerii unui victorii contra lui Donald Trump in alegerile de la 3 noiembrie. Atunci cand miliardarul republican ”se gandeste la modificarile…

- ”Vom face investitii istorice”, a dat asigurari candidatul democrat la Casa Alba, care se vrea campionul luptei impotriva modificarilor climatice in vederea obtinerii unui victorii contra lui Donald Trump in alegerile de la 3 noiembrie. Atunci cand miliardarul republican ”se gandeste la modificarile…

- Candidatul democrat, Joe Biden, a declarat ca va inversa miscarea presedintelui Donald Trump de a retrage SUA din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) „în prima zi”, daca va câstiga alegerile din noiembrie, relateaza BBC. Trump a început oficial marti retragerea, dupa…

- Joe Biden a anuntat ca va anula decizia lui Donald Trump cu privire la retragerea Statelor Unite din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) chiar din „prima zi” a presedintiei sale, in cazul unei victorii in scrutinul din toamna, relateaza AFP, potrivit news.ro.