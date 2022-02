Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a cerut, joi, cetatenilor americani sa paraseasca imediat Ucraina din cauza riscului sporit al unei invazii ruse, avertizand ca situatia ar putea „scapa rapid de sub control”. „Cetatenii americani ar trebui sa plece, ar trebui sa plece acum. Avem de-a face cu una dintre cele mai mari armate din lume”, […] The post Biden cere cetatenilor americani sa paraseasca Ucraina:”Lucrurile ar putea scapa rapid de sub control” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .