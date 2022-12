Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la Casa Alba, unde este primit de catre presedintele american Joe Biden, relateaza CNN.Cei doi sefi de stat urmeaza sa participe la o intalnire bilaterala. Aceasta este prima vizita a lui Volodimir Zelenski in strainatate de la inceputul Razboiului rus…

- Presedintele rus Vladimir Putin va pronunta miercuri un discurs important si substantial, in cursul intalnirii cu responsabilii din domeniul apararii pentru a face un bilant al campaniei militare din Ucraina, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters. Presedintia rusa a declarat ca nu vede nicio sansa pentru…

- Volodimir Zelenski este așteptat sa calatoreasca, miercuri, la Washington pentru a fi primit de președintele american Joe Biden la Casa Alba, a declarat marți o sursa informata cu privire la acest plan. Purtatorul de cuvant al președintelui ucrainean nu a confirmat imediat deplasarea. Aceasta ar fi…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va calatori la Washington si este de asteptat sa viziteze Capitoliul miercuri, a informat marti Punchbowl News, citand noua anumite surse, informeaza Reuters.

- Ora sosirii lui Macron la tribuna Ambasadei Frantei la Washington trecuse de mult, cand o functionara a anuntat la micrfofon ca ”presedintele soseste in cateva minute”, provocand rasete in sala plina de expati. ”Are cele 45 de minute obisnuite de intarziere sau am ajuns cam la doua ore?”, intreaba un…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va sustine miercuri, prin videoconferinta, un discurs in cadrul Consiliului de Securitate al ONU in cursul unei reuniuni de urgenta pe care el insusi a cerut-o dupa noi atacuri ruse asupra unor infrastructuri din Ucraina.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca „razboiul distructiv” al Rusiei sa inceteze, transmite BBC. „Sunt convins ca acum este momentul in care razboiul distructiv al Rusiei trebuie si poate fi oprit. Aceasta va salva mii de vieti”, a declarat el marti, prin intermediul unui discurs video,…

- Sprijinul Americii pentru Ucraina va fi infailibil si neclintit, indiferent de rezultatul alegerilor legislative de marti, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, transmite AFP. Presedintele american Joe Biden „este hotarat sa lucreze cu ambele partide”, democrat si republican,…