- Presedintele american Joe Biden este in drum spre Europa. El este asteptat duminica in Marea Britanie, unde se va intalni cu premierul Rishi Sunak si cu regele Charles al III-lea, inainte de a participa la summitul NATO de saptamana viitoare de la Vilnius, Lituania, relateaza Reuters. Dupa summit, liderul…

- Joe Biden s-a impiedicat și a cazut pe scena in timp ce participa la ceremonia de absolvire a Forțelor Aeriene din Colorado.Președintele a cazut in genunchi, dar a fost ajutat rapid de oficiali sa se ridice in picioare, in timpul evenimentului de la academia militara din Colorado Springs, joi.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la sfarșitul saptamanii trecute, intr-o conferinta de presa la Piatra Neamt, ca sustine impozitarea progresiva, insa a adaugat ca in Romania nu poate fi introdusa aceasta masura pana cand Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu va fi complet…

- Un document confidential referitor la vizita presedintelui american Joe Biden in Regatul Unit si Irlanda, care contine numeroase informatii confidentiale, a fost gasit pe strazile Belfastului, dezvaluie jurnalistul Stephen Nolan de la BBC, transmite News.ro. Masuri de precautie importante au fost luate,…