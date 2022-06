Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a raspuns prin cateva țopaituri scurte la intrebarea cum se simte dupa ce a cazut sambata de pe bicicleta. Sambata seara, președintele care va implini in curand 80 de ani a fost la biserica, iar la ieșire a fost intrebat de cineva din mulțime cum se simte. In locul vorbelor,…

- Presedintele american Joe Biden a cazut de pe bicicleta, sambata dimineata, in oraselul la Rehoboth Beach, din statul Delaware, unde isi petrece weekendul, dar s-a ridicat rapid si a dat asigurari ca se simte bine.

- Presedintele american Joe Biden, in varsta de 79 de ani, a cazut de pe bicicleta sambata dimineata, in Delaware, unde a petrecut weekendul, dar s-a ridicat rapid si a dat asigurari ca se simte bine, relateaza AFP.In timpul unei plimbari cu bicicleta la Rehoboth Beach, mic oras de pe malul oceanului…

- Presedintele american Joe Biden, in varsta de 79 de ani, a cazut de pe bicicleta sambata dimineata, in Delaware, unde a petrecut weekendul, dar s a ridicat rapid si a dat asigurari ca se simte bine, relateaza AFP.In timpul unei plimbari cu bicicleta la Rehoboth Beach, mic oras de pe malul oceanului…

- Președintele SUA, Joe Biden (79 de ani), a cazut sambata de pe bicicleta sa in Delaware. „Sunt bine”, a zis liderul american dupa ce și-a agațat piciorul intr-o pedala. El se plimba cu bicicleta langa casa sa de vacanța și incidentul s-a petrecut cand s-a oprit sa-i salute pe unii cetațeni care…

- Președintele SUA, Joe Biden a cazut cu tot cu bicicleta, astazi dimineața, in timpul unei plimbari cu prima doamna. Liderul de la Casa Alba s-a oprit la un grup de jurnaliști și s-a pravalit cu tot cu bicicleta, in fața mulțimii.

- Președintele american Joe Biden poarta discuții cu doi miniștri ucraineni in Polonia - prima sa intalnire fața in fața cu astfel de oficiali la nivel inalt de cand forțele ruse au invadat țara in urma cu o luna.Casa Alba a spus ca va „pasa” la o intalnire intre secretarul de stat american Antony Blinken…

- Președintele american Joe Biden poarta discuții cu doi miniștri ucraineni in Polonia - prima sa intalnire fața in fața cu astfel de oficiali la nivel inalt de cand forțele ruse au invadat țara in urma cu o luna.Casa Alba a spus ca va „pasa” la o intalnire intre secretarul de stat american Antony Blinken…