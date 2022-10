Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a avertizat ca lumea s-ar putea confrunta cu „Armagedonul” daca Vladimir Putin folosește o arma nucleara tactica pentru a incerca sa caștige razboiul din Ucraina. Cetațeni ruși care se tem de conscripție evadeaza cu barca pe o insula din Alaska, noteaza The Guardian. Președintele SUA a vorbit…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat joi ca amenințarile Rusiei de a folosi arme nucleare in conflictul din Ucraina pun lumea in fața riscului unei „apocalipse”, pentru prima data de la criza rachetelor din Cuba, in plin Razboi Rece. „Nu ne-am mai confruntat cu perspectiva Armaghedonului de la Kennedy…

- Confruntat cu o situație rușinoasa in Ucraina, Putin ar vrea sa faca o demonstrație de forța, posibil chiar un test nuclear in Marea Neagra. Informația a fost publicata de jurnaliștii de la cotidianul britanic „The Times”, in condițiile in care nava ruseasca „Belgorod”, cel mai mare submarin nuclear…

- „Trebuie sa raspunzi verbal, iar soldatul marcheaza raspunsul pe foaie și o pastreaza”, a declarat pentru BBC o localnica din Enerhodar. In sudul orașului Herson, soldații ruși au stat cu o urna de vot in mijlocul orașului pentru a colecta voturile oamenilor. Votul din ușa in ușa este pentru „securitate”,…

- „Este vorba despre o retorica nucleara periculoasa”, a denuntat secretarul general al NATO in marja Adunarii Generale a ONU, la New York.„Acest lucru nu este nou, el l-a facut deja in mai multe randuri”, a denuntat ens Stoltenberg.„Noi vom ramane calmi si vom continua sa sustinem Ucraina”, a subliniat…

- Statele Unite ”iau in serios” amenintarea lansata de presedintele rus Vladimir Putin ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre „consecinte severe“ daca liderul de la Kremlin si-ar pune in practica o asemenea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, la Summitul Global Food Security, gazduit de Statele Unite ale Americii si Uniunea Europeana, desfasurat la New York, ca, alaturi de energie, alimentele sunt folosite de Rusia ca arma, cu consecinte la scara globala, si ca securitatea alimentara trebuie…

- Centrala ”este complet oprita” dupa ce agentia a deconectat unitatea de alimentare cu numarul 6 de la retea la ora locala 3.41, se arata intr-un comunicat. ”Se desfasoara pregatiri pentru racirea acesteia si pentru transferul spre o stare rece”, mai mentioneaza comunicatul. Kievul a cerut miercuri locuitorilor…