Biden aruncă cu bani, republicanii strigă „inflație” Administrația Biden a dat recent cateva sfaturi companiilor care nu reușesc sa gaseasca lucratori: oferiți-le mai mulți bani. Creșterea salariilor ajunge la promisiunea centrala a lui Joe Biden de a imbunatați viața americanilor și de a restabili avantajul competitiv al țarii in lume. Republicanii spun ca politicile președintelui au eliberat deja “un torent de inflație” […] The post Biden arunca cu bani, republicanii striga „inflație” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

