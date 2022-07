Simptomele de COVID-19 ale presedintelui american, Joe Biden, continua sa se amelioreze si includ acum dureri de gat „mai putin suparatoare”, secretii nazale, tuse slaba si dureri de corp, in timp ce pulsul, tensiunea arteriala, ritmul respirator si nivelul de oxigen raman ”complet normale”, a declarat sambata medicul sau, Kevin O’Connor, intr-o actualizare zilnica a starii presedintelui, informeaza Reuters si EFE. Biden, in varsta de 79 de ani, a fost testat pozitiv pentru COVID joi, cand Casa Alba a precizat ca avea simptome usoare. Diagnosticul sau a venit in contextul in care o subvarianta…