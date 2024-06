Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a implinit ieri varsta de 78 de ani. Acesta este primul fost președinte american condamnat - in cadrul procesului Stormy Daniels - și spune ca exista un punct in care „vrei doar sa te prefaci ca ziua nu exista”. Varsta sa inaintata este un motiv de indoiala pentru americanii care urmeaza…

- Campania de realegere a lui Joe Biden și-a intensificat atacurile la adresa lui Donald Trump in legatura cu condamnarea sa penala din New York, in timp ce democrații l-au indemnat pe președinte sa profite de verdictul de vinovație ca arma electorala impotriva rivalului sau republican. Potrivit Financial…

- Presedintele american Joe Biden e convins, pornind de la principiul ca va obtine o victorie la 5 noiembrie, ca rivalul sau republican Donald Trump ”nu va accepta” rezultatul alegerilor, la fel ca in 2020, cand acesta a contestat rezultatele in mai multe state.

- Donald Trump le-a declarat consilierilor sai de campanie ca, in cazul in care va fi ales din nou președinte al SUA, intentioneaza sa trimita aceste forte „cu sau fara sprijinul guvernului mexican" pentru a-i asasina traficanti de droguri, relateaza revista americana Rolling Stone, citata de EFE și Agerpres.Potrivit…

- Presedintele democrat Joe Biden l-a acuzat pe adversarul sau republican Donald Trump ca este principala amenintare la adresa democratiei americane, intr-un interviu difuzat marti pe principalul post de televiziune in limba spaniola din SUA, potrivit AFP, preluat de agerpres.ro. Intrebat de jurnalistul…

- Presedintele democrat Joe Biden l-a acuzat pe adversarul sau republican Donald Trump ca este principala amenintare la adresa democratiei americane, intr-un interviu difuzat marti pe principalul post de televiziune in limba spaniola din SUA, potrivit AFP, anunța Agerpres. Intrebat de jurnalistul Univision…

- Fostul președinte republican al SUA Donald Trump a strans peste 50 de milioane de dolari pentru campania sa in timpul unui eveniment organizat sambata, 6 aprilie, in care l-a provocat inca o data la o dezbatere pe actualul lider democrat american Joe Biden, scrie Politico .

- „Imi suspend campania”: Donald Trump a creat luni o surpriza trimitind acest mesaj sustinatorilor sai, o gluma de 1 aprilie, care avea de fapt scopul de a stringe noi fonduri pentru candidatura sa la alegerile prezidentiale din noiembrie, relateaza AFP și Agerpres. Fostul presedinte republican, care…