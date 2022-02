Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden a ordonat, vineri, Departamentului de Stat al SUA sa acorde Ucrainei sprijini militar in valoare de 350 de milioane de dolari, potrivit CNN, care citeaza Casa Alba. Intr-un memorandum adresat secretarului de stat Antony Blinken, Biden a ordonat ca 350 de milioane de dolari alocați…

- O misiune a Fondului Monetar International (FMI) va incepe in aceasta saptamana discutiile, in format virtual, cu autoritatile ucrainene, iar daca acestea vor avea succes vor duce la eliberarea unei noi transe din acordul de imprumut, a anuntat miercuri institutia financiara internationala, transmite…

- Primul transport din pachetul de ajutor in valoare de 200 de milioane de dolari al Statelor Unite pentru susținerea securitații Ucrainei a ajuns la Kiev, a anunțat astazi Ambasada SUA, citata de Reuters.

- Canada va oferi Ucrainei un imprumut de pana la 120 de milioane de dolari canadieni (95,6 milioane de dolari) si cauta alte cai de a sprijini Kievul in contextul in care criza cu Rusia se adanceste, a declarat vineri premierul canadian Justin Trudeau, relateaza Reuters. "Rusia are drept scop…

- Administratia SUA a anuntat miercuri deblocarea unei sume suplimentare de 200 de milioane de dolari drept ajutor acordat Ucrainei pentru aparare, informeaza Agerpres.SUA au anuntat in decembrie acordarea acestei sume de ajutor suplimentar pentru Ucraina, in scop defensiv.„Sustinem suveranitatea si integritatea…

- Administratia presedintelui Joe Biden a ”aprobat luna trecuta 200 de milioane de dolari ca ajutor defensiv suplimentar in domeniul apararii partenerilor nostri ucraineni”, a anuntat un ofocial american de rang inalt in cursul unei vizite la Kiev a secretaruluide Stat Antony Blinkne, ”Asa cum am spus,…

- Administratia SUA a anuntat miercuri deblocarea unei sume suplimentare de 200 de milioane de dolari drept ajutor acordat Ucrainei pentru aparare, informeaza Agerpres.SUA au anuntat in decembrie acordarea acestei sume de ajutor suplimentar pentru Ucraina, in scop defensiv.„Sustinem suveranitatea si integritatea…

- Banca Naționala a Ucrainei (BNU), in saptamina 22-26 noiembrie, a pierdut 630,1 milioane dolari pentru a salva cursul de schimb al hrivnei. Despre acest lucru a anunțat portalul finance.ua cu referire la datele autoritații de reglementare. Astfel, BNU a continuat sa vinda moneda, crescind-o mai mult…