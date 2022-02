Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Vladimir Putin a anunțat joi dimineața ca a trimis trupe speciale in Ucraina, iar mai multe orașe, inclusiv capitala Kiev, au fost bombardate, președintele american Joe biden a ieșit in conferința de presa și a declarat Vladimir Putin a ales razboiul și va suporta consecințele.

- sursa foto: Consiliul European Uniunea Europeana a transmis joi dimineața, prin președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și șeful diplomației UE, Josep Borrell, un mesaj ferm pentru Vladimir Putin. Cei doi au transmis ca Rusia va fi izolata cum nu s-a mai intamplat vreodata, iar UE va opri…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat marti sanctiuni impotriva Rusiei si transferul de soldati americani in statele baltice Estonia, Letonia si Lituania, ca raspuns la ''inceputul invaziei rusesti in Ucraina'', relateaza agerpres.ro.

- Statele Unite au anuntat ca urmeaza sa impuna noi sanctiuni Rusiei marti, dupa o prima reactie prudenta fata de ordinul presedintelui rus Vladimir Putin de desfasurare a unor trupe ruse in cele doua zone separatiste don Ucraina, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Kremlinul a calificat miercuri drept „distructiva” ideea unor sanctiuni americane indreptate personal impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, mentionata cu o zi in urma de Joe Biden, in cazul unei invazii ruse in Ucraina.

- Congresmeni democrati din Senatul SUA au prezentat miercuri un proiect legislativ ce cuprinde sanctiuni dure impotriva Rusiei, daca aceasta va recurge o ofensiva militara contra Ucrainei, transmite Reuters. Masurile propuse, sprijinite si de presedintele Joe Biden, cuprind sanctiuni impotriva…

- Senatorii americani din Partidul Democrat au prezentat, miercuri, un proiect de lege care cuprinde noi sancțiuni impotriva Rusiei și lui Vladimir Putin in eventualitatea in care aceasta va recurge la o ofensiva militara impotriva Ucrainei.

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, marți, in ziua in care are loc și summitul Joe Biden - Vladimir Putin pe tema situației din Ucraina.