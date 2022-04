Stiri pe aceeasi tema

- Administrația președintelui american Joe Biden este așteptata sa anunțe miercuri inca 750 de milioane de dolari in asistența militara pentru Ucraina pentru lupta sa impotriva forțelor ruse, potrivit Reuters.

- Casa Alba a anunțat, miercuri, ca președintele Joe Biden a avut din nou o convorbire telefonica, de apoximativ o ora, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ucraina va primi un ajutor de 500 de milioane de dolari pentru plata salariilor de la bugetul de stat. Volodimir Zelenski a declarat ca…

- Presedintele american Joe Biden a confirmat miercuri, 16 martie, trimiterea unui ajutor militar suplimentar de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina, care include drone si sisteme antiaeriene, relateaza AFP si Reuters.La cererea presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care s a adresat miercuri…

- SUA vor acorda asistenta suplimentara de securitate pentru Ucraina in valoare de 800 de milioane de dolari pentru a o ajuta sa reziste in fața invaziei ruse, a anunțat președintele american Joe Biden, miercuri, intr-o declarație de presa de la Casa Alba, potrivit CNN. Biden a raspuns astfel cererii…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a catalogat discursul lui Volodimir Zelenski din Congresul SUA drept unul „plin de semnificatie” si a subliniat ca poporul american a ajutat Ucraina inca dinaintea izbucnirii razboiului si va continua sa sprijine Ucraina din toate punctele de vedere.

- Președintele american Joe Biden a autorizat 200 de milioane de dolari in arme și alte tipuri de asistența pentru Ucraina, a anunțat Casa Alba, in timp ce oficiali ucraineni au declarat ca bombardamentele intense ale forțelor ruse pun in pericol evacuarea

- Presedintele american Joe Biden a autorizat sambata deblocarea a 200 de milioane de dolari reprezentand arme si alte tipuri de asistenta pentru Ucraina, a anuntat Casa Alba, relateaza Reuters. Decizia de sambata ridica ajutorul total pentru securitate acordat de SUA Ucrainei in ultimul an la 1,2 miliarde…

- Președintele american Joe Biden a aprobat suma de 350 de milioane de dolari pentru asistența militara imediata suplimentara pentru Ucraina, dupa ce a vorbit cu Volodimir Zelenski. Acest lucru a fost anunțat de ambasadorul Ucrainei in Statele Unite, Oksana Markarova, pe Facebook, potrivit Ukrinform.com.…