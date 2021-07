Stiri pe aceeasi tema

- NATO trebuie sa raspunda la ascensiunea economica, politica și militara a Chinei, a declarat secretarul general alianței, Jens Stoltenberg, luni, inainte de summit-ul din acest an, la care participa, pentru prima oara, și președintele Joe Biden. „China se apropie de noi. Ii vedem in spatiul cibernetic.…

- Grupul G7, al celor mai industrializate sapte state, a convenit duminica, in ultima zi a summitului din Cornwall, sudul Angliei, asupra unei abordari mai dure in relatia cu China, transmite dpa. In pasajul respectiv al declaratiei finale, al carei proiect a fost consultat de dpa, puterile din G7…

- Este vorba de un barbat in varsta de 41 de ani din orașul Zhenjiang, provincia Jiangsu, din estul Chinei, care a fost internat in spital pe 28 aprilie, dupa ce a dezvoltat febra și alte simptome. Abia pe 28 mai insa, a fost confirmata infectarea acestuia cu varianta H10N3, o subtulpina a gripei aviare,…

- Arhiepiscopul Tomisului ii raspunde Patriarhului Daniel, dupa ce inaltul prelat era criticat intr-o scrisoare pentru atitudinea sa pe durata pandemiei. IPS Teodosie spune ca a avut o atitudine creștina și ca singura „sancțiune” de care se teme este cea venita de la Dumnezeu. Critice aduse lui IPS Teodosie…

- Intrebat fiind daca lucrurile merg catre o confruntare militara, politicianul a raspuns ca o asemenea evolutie a lucrurilor ar fi complet contrara intereselor celor doua state.Antony Blinken: „Am fost martori in ultimii ani ca atitudinea Chinei a fost mai asupritoare pe plan național si mai agresiva…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a respins adoptarea de sanctiuni mai dure impotriva Rusiei ca raspuns la tratamentul aplicat liderului opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, informeaza dpa. Heiko Maas a declarat duminica pentru ARD ca are indoieli cu privire la faptul ca astfel…

- China si Statele Unite sunt primii doi poluatori mondiali cu gaze de efect de sera, aflate la originea incalzirii planetei. Intelegerea lor este cruciala in succesul eforturilor internationale in vederea unei reduceri a acestor emisii. Presedintele american Joe Biden a invitat 40 de lieri din lume la…