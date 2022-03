Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Agentiei Internationale a Energiei (IEA) au decis marti sa elibereze 60 milioane de barili de petrol din rezervele lor strategice, a anuntat ministrul japonez al Industriei, Koichi Hagiuda, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a impins cotatia barilului de petrol peste pragul…

- Un miliardar din Japonia doneaza 1 miliard de yeni, adica aproximativ 7,7 milioane de euro guvernului de la Kiev. Acesta i s-a adresat presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski prin intermediul unei scrisori, relateaza Kyodo si AFP. Banii sunt pentru victimele violențelor, este mesajul transmis de…

- Cehia urmeaza sa doneze Ucrainei mitraliere, pusti automate si de precizie, pistoale si munitie, in valoare de 7,6 milioane de euro, anunta sambata ministrul ceh al Apararii, Jana Cernochova, relateaza AFP.

- Presedintele american Joe Biden a semnat un memorandum pentru a oferi Ucrainei pana la 600 de milioane de dolari sub forma de "asistenta militara imediata", transmite sambata dpa. Decizia intervine in contextul in care fortele ruse au avansat si mai mult catre capitala ucraineana Kiev in primele…

- Compania petroliera din Emiratele Arabe Unite, Dragon Oil, a descoperit un zacamant de petrol in Golful Suez cu rezerve totale estimate la 100 de milioane de barili, a anuntat marti Ministerul Egiptean al Petrolului si Resurselor Minerale.

- CFR SA: 5 milioane lei pentru cresterea nivelului de centralizare al instalatiilor de semnalizare feroviara / Proiectul va reduce cheltuielile cu personalul si intretinerea, dar rezolva si situatia deficitului de personal Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA anunta, luni, ca a lansat…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko anunta vineri. intr-un discurs televizat - de cateva ore - adresat natunii, ca tara sa va merge la razboi, daca aliata sa Rusia este atacata, si se angajeaza sa primeasca "sute de mii" de militari rusi in cazul unui conflict armat, relateaza AFP. Lukasenko face…